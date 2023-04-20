DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Ramazan bayramı boyunca asrın felaketinin yaşandığı illerden olan Adıyaman’da görev yapacak.

Vali Cevdet Atay, deprem bölgesinde görev yapacak. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve kayıtlara asrın felaketi olarak geçen deprem bölgesinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremden bu yana bölgede birçok vali, kaymakam görevlendirildi. Düzce Valisi Cevdet Atay’da Ramazan Bayramı süresince, İçişleri Bakanlığı tarafından Adıyaman iline görevlendirildi. Atay, bayram boyunca Adıyaman’da görev yapacak.