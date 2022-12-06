DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, depremin 13. Gününde yapılan çalışmaları aktardı. Atay, depremde acil yıkım kararı alınan 791 binanın 220’sinin yıkıldığını söyledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, depremin 13. Gününde yapılan çalışmaları aktardı. Atay, depremde acil yıkım kararı alınan 791 binanın 220’sinin yıkıldığını söyledi.

Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremin 13. Günü geride kaldı. Düzce Valisi Cevdet Atay, depremden bu yanı yapılanlarla ilgili bilgiler verdi. Atay, depremde yaralanan 39 yaralının tamamının taburcu edildiğini belirterek “5 Aralık tarihi itibari ile sahada aktif olarak toplam 2 bin 506 personelimiz ve 506 aracımız görev yapmaktadır. Çadırımızda da şu an itibariyle 5 bin 896 kişi barınmaktadır. 260 adet konteynerin kurulum işlemleri tamamlanmıştır. Çilimli ilçesinde 42 adet konteyner kapasiteli, Gölyaka ilçesinde 28 konteyner kapasiteli geçici konaklama merkezi kurulum işlemleri tamamlanmak üzeredir. Ayrıca şuana kadar evleri ağır hasar gören 297 vatandaşımıza kira yardımı yapılmıştır. Merkez ve İlçelerde Spor salonu, yurt ve pansiyonlarda kalan toplam kişi sayısı 139’dur. 7 ikram aracı, 5 mobil mutfakla aracı desteği ile 15 yemek dağıtım noktasında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

Acil yıkılması gereken 791 binanın 220’sinin yıkıldığını bildiren Vali Atay, “5 Aralık 2022 tarihi itibariyle tespit edilen 791 Acil, Ağır, Yıkık Binadan, 220’si yıkılmıştır. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Ağır Hasarlı 28 caminin 6’sının yıkımı tamamlanmıştır. 333 çatı hasarı ihbarından 332 tanesi müdahale edilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir. İlimiz genelinde bugün itibariyle 19 bin 538 hanemize nakdi ödemeler yapılmıştır ve ödemelerimiz devam etmektedir. Afet Psikososyal Grubu tarafından bölgede 26 bin 382 kişiye Psikososyal destek hizmeti sunulmuştur.

Deprem, hem ülkemizin hem de ilimizin bir gerçeği. Depremi ne zaman olacağını tahmin edemeyiz, lakin aldığımız önlemler ile can ve mal kayıplarını önlememiz mümkün. Kıymetli vatandaşlarımızın bu noktada daha duyarlı olmalarını ve yetkili kurumlar tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda hareket etmelerini istirham ediyorum” ifadelerinde bulundu.