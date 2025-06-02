DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, okul ziyaretleri çerçevesinde Hafız Hasan Şen İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrenciler ile bir araya geldi.

Düzce’de okullarda ki öğrenciler ile buluşmalarını sürdüren Vali Selçuk Aslan son olarak Hafız Hasan Şen İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret etti. Burada öğrencilerle bir araya gelen Vali Aslan, öğrenciler ile sohbet etti. Daha sonra okul idarecileri ile bir araya gelen Vali Aslan, okulda yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler alarak sorun sıkıntı istek ve talepleri değerlendirdi.