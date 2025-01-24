DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, hem ülke ekonomisine hem de istihdama 35 yıldır katkı sağlayan Remzi Çelebi’nin sahibi olduğu Çelebi Kalıp Makinayı ziyaret etti.

Vali Selçuk Aslan, beraberinde Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, ilgili müdürlerle birlikte Düzce’nin köklü ve katma değer oluşturan firmaları arasında yer alan Çelebi Kalıbı ziyaret etti. Vali Aslan, 35 yıldır ülke ekonomisine ve istihdamına katkı firmanın üretim tesislerini gezerek, firma sahipleri Remzi Çelebi ve Atilla Çelebi’den üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Atilla Çelebi, otomotiv ve savunma sanayisine parça üretimi yaptıklarınısöyledi.