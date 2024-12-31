DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, yeni yıl mesajında “2025 yılının ilimiz, ülkemiz ve tüm dünya için barış, kardeşlik ve huzur ortamının arttığı, sıkıntıların sona erdiği bir yıl olmasını temenni ediyorum” dedi.

Vali Selçuk Aslan yayınladığı mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak “2024 yılını acısıyla, tatlısıyla geride bırakırken, yeni başlangıçlar, yeni hedefler, yeni umutlara yelken açan yeni bir yıla daha girmenin heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Geride bıraktığımız yılda olduğu gibi yeni yılda da çalışma azmini, birlik ruhunu bir merhale daha ileriye taşıyarak şehrimizin sorunlarının çözülmesi, her alanda daha fazla kalkınması, markalaşması, tanıtılması için çalışmalarımız artarak devam edecektir. Bu minvalde toplumun tüm kesimleriyle birlikte aynı bakış açısı ve aynı özverili görev bilinci ile hareket edecek, birlik ve beraberliğimizi, dayanışma ruhumuzu daha da geliştirmeye gayret edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atıp, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürürken; insanlarımız arasında muhabbet köprülerini daha sıkı kurarken vatanımızı korumaya, bayrağımızı dalgalandırmaya, ülkemizin geleceği için üretmeye, büyük Türkiye yolunda el ele, yürek yüreğe yürümeye devam edeceğiz. Yeni yılın sağlık ve huzur dolu bir yıl olmasını temenni ediyor, tüm Düzceli hemşerilerimin, her derecedeki kamu görevlisi arkadaşlarımın ve değerli basın mensuplarının yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor; 2025 yılının ilimiz, ülkemiz ve tüm dünya için barış, kardeşlik ve huzur ortamının arttığı, sıkıntıların sona erdiği bir yıl olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.