DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Uluslararası Süleymaniye Sempozyumuna katıldı.

Düzce’nin tarihi ve kültürel etkilerini arttırmak için çalışmalarına devam eden Düzce Valisi Selçuk Aslan, İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Uluslararası Süleymaniye Sempozyumuna katıldı. Rektörlük doktora salonunda Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Kültür Ocağı Vakfı işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 2: Kapalı Çarşı programında Kapalı Çarşı’nın tarihi ve kültürel etkileri 8 oturumda kapsamlı şekilde ele alındı.