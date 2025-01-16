DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gazi Hamza Kurt ve Şehit Osman Çatana’nın ailesini ziyaret ederek hasbihal etti.

Vali Selçuk Aslan, eşi Pınar Ölmez Aslan ile birlikte şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti. Aslan çifti 1992 yılında Şırnak’ta şehit olan Polis Memuru Osman Çatana’nın ailesini ardından da 2022 yılında Şanlıurfa Suruç’ta görev sırasında yaralanarak Gazi olan Hamza Kurt ve ailesini ziyaret etti. Aslan, “Şehitlerimizin kahramanlığı, vatan sevgisinin en yüce örneğidir. Gazilerimizin cesareti ve özverisi ise milletimizin her zaman gurur kaynağıdır” dedi.