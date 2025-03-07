DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Merkez Hamidiye Mahallesinde hizmet veren Aile Sağlığı Merkezini gezerek incelemelerde bulundu.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve sağlık yöneticilerinin katıldığı programda Vali Selçuk Aslan, sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirirken, merkezdeki doktorlarla bir araya gelerek, yürütülen sağlık hizmetlerini yerinde inceledi. Aile Sağlığı Merkezide sağlık hizmeti alan vatandaşlar ile bir süre sohbet eden Selçuk Aslan geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Sağlık Bakanlığının 2025’te hedefinin yaklaşık bin yeni Aile Sağlığı Merkezi yapmak olduğunu belirterek "Aile hekimlerine kurumsal kimlikle daha iyi hizmet verecek altyapıyı oluşturmaktır. İnsanların hasta olmadan, sağlığını kaybetmeden kendisine, bedenine bakmasının, sağlıklı kalmasının yönetimini oluşturmayı öğrenmesini amaçlanmakta. Birinci basamak sağlık hizmetleri ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasındaki dijital entegrasyon çalışmaları devam etmekte. Bu entegrasyon çerçevesinde, aile hekimliklerimiz ve sağlıklı hayat merkezleri, hastanelerle dijital olarak entegre olmuştur. Bu sistem sayesinde aile hekimleri, INR, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek. Aile hekiminin istem oluşturması neticesinde hastalar, hastaneye gidip herhangi bir poliklinik kaydı yaptırmadan tetkiklerini çektirebilecek; sonuçlar ise aile hekimlerinin ekranlarında görüntülenebilecek. Aile hekimleri, kendisine kayıtlı hastasını hastaneye yönlendirilmesine karar verdiğinde kullandıkları sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden sevk veya hekim notu oluşturabilecektir. Oluşturulan not bilgisi, hastanedeki hekimler tarafından görüntülenebilecektir" diyerek Vali Aslan’a bilgiler verdi.