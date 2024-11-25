DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliği, gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda ki programa; Vali Selçuk Aslan ve eşi Pınar Aslan, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sezgin Küçüktepe, protokol üyeleri, davetli konuklar, Düzceli kadın kooperatiflerinin temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

“Kadına yönelik şiddet en yaygın ve acil insan hakları sorunu”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Selçuk Aslan’ın eşi Pınar Aslan, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin, en yaygın ve acil insan hakları sorunu olmaya devam ettiğine dikkat çekerek, kadına yönelik şiddetle mücadelenin ömür boyu planlamayı gerektirdiğine işaret etti. Bugünün uluslararası farkındalık oluşturması açısından çok önemli olduğunu söyleyen Pınar Aslan, güçlü toplum güçlü gelecek ilkesinden hareketle kadının toplumdaki yerinin önemi üzerinde durdu.

“Kadınların saygınlığını ve haklarını korumak tüm toplumun görevi”

Rektör Nedim Sözbir; kadınların saygınlığını ve haklarını korumanın tüm toplumun görevi olduğunu belirterek, daha adil ve huzurlu gelecek için bu konunun hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Kadınların toplumsal yaşamda güçlendirilmesinin ülkenin tüm kesimleri için yararlı olacağını söyleyen Sözbir, Vali Selçuk Aslan başta olmak üzere programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

“Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi temel politikamız haline getirdik”

Vali Selçuk Aslan, 25 yıl önce kabul edilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde gerçekleştirilen programın hayırlara vesile olmasını temenni etti. Amaçlarını, milletin her ferdinin kendi hayatında ve toplumda kadına yönelik şiddet konusunda bilinç sahibi olması şeklinde açıklayan Selçuk Aslan, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi temel politikamız haline getirdik. Bu amaçla 2011 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız kuruldu. Ülkemizde bu konuda en büyük devrimi, 2012 yılında çıkarılan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’yla yapıldı. Bu kanun istişareye ve gelişmeye açık olarak kadın hakları ve ailenin korunması açısından mühim bir kazanımdır” şeklinde konuştu.

Açılış ve protokol konuşmalarının ardından programın, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Semineri” bölümüne geçildi. Seminerin ilk konuşmacısı DÜKAM Müdürü Doç. Dr. Şule Çeviker Ay, kadına yönelik şiddeti kadına uygulanan sistematik şiddet şeklinde tanımlayarak şiddet türlerini; fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik, dijital, flört şiddeti ve ısrarlı takip başlıkları altında anlattı. Şiddet uygulama nedenlerinden de bahseden Doç. Dr. Şule Çeviker Ay, geleneksel ve yeni medyanın şiddeti teşvik ettiğini ve normalleştirdiğini sözlerine ekledi.

Seminerin diğer konuşmacısı Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden Psikolog Fatma Hasret Işık ise; kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal düzenlemeler, tedbir kararları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın konuyla ilgili çalışmaları, Ulusal Eylem Planları, kurumsal hizmetler ve mağdur destek sitemleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Program, Düzceli kadın kooperatiflerinin başarı hikayelerinin yer aldığı video gösterimi ve kadın kooperatif temsilcilerine çiçek takdimiyle sona erdi.