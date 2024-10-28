erkek, genç-yaşlı demeden tek yürek olarak en zor zamanlardan zaferle top yekûn çıkmanın adıdır” dedi.

Vali Selçuk Aslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Aslan, mesajında; “Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Benim en büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimiz, milli egemenliğe dayanan, gücünü halktan alan, içten fedakarlık ve bağımsızlık mücadelesi ile elde edilen eşsiz bir zaferle kurulmuştur. Cumhuriyet, bir milletin her türlü zorluk ve imkansızlığa rağmen vatan sevgisi, hürriyet tutkusuyla istiklale kavuşmak için azim ve kararlılıkla giriştiği milli mücadelenin ardından elde ettiği zaferin karşılığıdır. Cumhuriyet, aziz milletimizin damarlarındaki özgürlük tutkusudur. Cumhuriyet, kadın-erkek, genç-yaşlı demeden tek yürek olarak en zor zamanlardan zaferle top yekûn çıkmanın adıdır. Yüzyıllar geçse de var olan, var olmaya devam edecek olan güçlü birlik ve beraberliğimizin yıkılmaz anlamı, şanlı bir var oluş şeklidir. Cumhuriyet; geleceğe ümitle, geçmişe gururla bakmanın ve asla sönmeyecek olan bir inancın tezahürüdür. Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesidir. Milletçe barış ve kardeşliğin sesini daha da yükselttiğimiz bugünlerde asla unutmayacağımız aziz şehitlerimizin acılarını, kahraman gazilerimizin fedakârlıklarını da yüreğimizde hissediyoruz.

‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ düsturu ile Yeni Türkiye Yüzyıl’ında da, milli değerlerimize sıkı sıkıya sarılarak, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü, müreffeh bir Türkiye’yi inşa etmek için devlet ve millet el ele var gücümüzle çalışacağız. Bu duygularla başta Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bizlere armağan eden aziz şehitlerimizi ve tüm kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, bütün vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.