DÜZCE(İHA) –Düzce Valisi Selçuk Aslan, eşi Pınar Ölmez Aslan ile birlikte Düzce Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevinde çocuklarla bir araya geldi. Aslan çifti çocuklarla yakından ilgilendi.

Düzce Belediyesi Belka A.Ş. tarafından işletilen kreşte eğitim gören miniklerin davetine icabet ederek, kahvaltı programında bir araya gelen Vali Selçuk Aslan ve eşi Pınar Ölmez Aslan çocuklarla sohbet ederek onların hayallerine ortak oldular.

Erken çocukluk döneminde verilen eğitimin bireylerin geleceğine yön veren önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Selçuk Aslan, kreşteki özverili çalışmaları için kurum personeline teşekkür etti.