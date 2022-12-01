Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, giyindiği aşçı önlüğü ile ocağın başına geçip aşçılık sınıfı öğrencileri ile yemek yaptı.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, giyindiği aşçı önlüğü ile ocağın başına geçip aşçılık sınıfı öğrencileri ile yemek yaptı.

Vali Yiğitbaşı, Afyon Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri ve öğretim görevlileri Tansu Çelik ve Erkan Çelik rehberliğinde mutfak atölyesinde, gençlerin yaptıkları lezzetleri tadıp, heyecanlarına ortak oldular. Etkinlikte farklı yaş gruplarında olan misafir öğrencilere önce mutfak ekipmanları ve baharatlar, ardından aşçılık programı ikinci sınıf öğrencilerinin rehberliğinde Türk mutfağından Afyonkarahisar özelinde yapılan yemekler tanıtıldı. Vali Yiğitbaşı, daha önce hazırlanmış kekleri öğrencilerle birlikte süsleyerek kendilerine ikram edilen tatlıları tattılar.

Öte yandan, aşçılık uygulama mutfağı sayesinde öğrencilerin aldığı eğitimlerle ulusal ve uluslararası ün yapmış kurumlarda çalışabileceğini ifade eden Vali Yiğitbaşı, gastronomi şehri olarak üniversitede bu alana faaliyet gösteren tüm kurumların önemini vurguladı.