Burdur Valisi Ali Arslantaş, Bucak Bölge trafik uygulama noktasında ekipler tarafından durdurulmak istenen aracın, ’Dur’ ihtarına uymayarak çarpıp yaraladığı görevli polis memuru Rafet Adatepe’yi tedavi gördüğü Bucak Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Bucak Bölge trafik uygulama noktasında ekipler tarafından durdurulmak istenen aracın, ’Dur’ ihtarına uymayarak çarpıp yaraladığı görevli polis memuru Rafet Adatepe’yi tedavi gördüğü Bucak Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Polis Memuru Adatepe’nin genel durumuyla ilgili kendisinden ve hastane yetkililerinden bilgi alan Vali Arslantaş, geçmiş olsun dileklerini ileterek, çarpan aracın yakalandığını belirtti ve acil şifalar diledi.

Vali Arslantaş, Bucak Devlet Hastanesinde gerçekleştirdiği ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Öncelikle yaralanan Polis Memurumuza, ailesine ve emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun diyoruz, Rabbim beterinden saklasın. Bugün 22:30 sıralarında Bucak Bölge Trafik Kontrol noktasında durdurulmaya çalışılan bir araç maalesef görevli polis memurumuza çarpıyor. Sonrasında ekiplerimiz tarafından kovalamaca sonucu hızlı bir şekilde araç ve sürücüsü yakalandı. Şuanda öğrendiğim sürücü 2.56 promil alkollü çıktı. Bundan sonraki kısmını adalet teşkilatımız devralıyor. Yaşanmasa dediğimiz bir olay, ama halkımızın huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat görev başındayız, arkadaşlarımızda bu görev bilinci içerisinde çalışıyorlar, ben tekrar geçmiş olsun diyorum." dedi.

Vali Arslantaş’a ziyareti sırasında Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal eşlik ettiler.

Bucak Bölge Trafik Denetleme İstasyonunda polis tarafından yapılan denetime takılan 07 ADL 84 plakalı araç sürücüsü M.Ö. polisin ’Dur’ İhtarına uymayıp polis memuru Rafet Adatepe’ye çarparak olay yerinden kaçtı. Bucak Emniyetini peşine takan sürücü çok geçmeden Bucak Devlet Hastanesi yakınlarında yakalandı. Yakalanırken biri polis aracı olmak üzere 3 araca daha çarpan sürücü gözaltına alındı. Kontrol için Bucak Devlet Hastanesine götürülen M.Ö.’nün alkollü olduğu, bu yüzden uygulamadan kaçtığı öğrenildi.

Öte yandan aracın çarptığı polis memuru Rafet Adatepe olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.