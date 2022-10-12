Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.

Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörlük Makamında gerçekleştirilen ziyarette Vali Arslan, 2022-2023 akademik yılın hayırlı olması temennisinde bulunarak başarı dileklerini iletti. BARÜ bünyesinde şehrin ve bölgenin gelişimine yönelik gerçekleştirilen çalışmaların önemine de değinen Vali Arslan, Rektör Uzun’u katkıları dolayısıyla tebrik etti.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Uzun ise yaptıkları çalışmalarla geleceğe değer katma hedefinde olduklarını kaydederek “Bartın Üniversitesinin tüm bileşenleri daha iyiye ulaşma adına gayret göstermektedir. Yerelde kalkınma hedeflerine uygun olarak çok yönlü kalkınma dinamikleri arasında farklılaşan ihtiyaç ve potansiyeller doğrultusunda önemli çalışmalar yapılmaktadır. Yetkinliklerimizi her geçen gün artırdığımız bu süreçte tüm paydaşlarımızla birlikte geleceğe kararlı adımlarla yürümeye devam etmekteyiz. Bu düşüncelerle yakın ilgileri ve destekleri dolayısıyla Bartın Valimiz Dr. Nurtaç Arslan’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.