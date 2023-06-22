Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da yaşanan sel afeti sonrasında temizlik çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. İlçede hayat yeniden normale dönerken Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan yaptığı açıklama ile ilçenin bayrama hazır olduğunu ve her türlü tedbirin alındığını söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce ‘Turuncu Kod’ ile uyarılan Bartın’da etkili olan sağanak yağışlar sonrası oluşan taşkınlardan en çok etkilenen noktalardan biri Amasra ilçesi oldu. Tarihi ve turistik ilçenin içinden geçen Horhor Deresi’nin taşması sonucu Kum Mahallesinde bazı binaların giriş katları ile iş yerleri sular altında kaldı. Suların çekilmesiyle birlikte selin izlerinin silinmesi için ilçede seferberlik ilan edildi. Bartın Valiliği koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarının iş makineleri ve personel desteği verdiği temizlik çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan ilçede devam eden çalışmaları yerinde incelerken selden etkilenen vatandaşlar ve esnaflarla bir araya geldi. Vali Arslan ilçede turizm faaliyetlerini etkileyecek olumsuz bir durumun olmadığını ifade ettiği açıklamasında, “Bilindiği üzere 20 Haziran 2023 Salı günü ilimizde etkili olan sağanak yağışlar neticesinde maalesef Amasra ilçemizin içerisinden geçen Horhor Deresi’nin taşması sonucu bazı evlerimiz ve iş yerlerimizde su baskınları yaşadık. Biz olaya anında müdahale ettik. Gerek Amasra Belediyemiz, Bartın Belediyemiz, Orman İşletme Müdürlüğümüz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, İl Özel İdaremiz ve AFAD ekiplerinin müdahalesi sonucu ilçemizde kısa sürede toparlandık. Bugün olayın üzerinden iki gün geçti ve bizler her türlü tedbirimizi aldık, ilçemizi bayrama hazır hale getirdik. Amasra ilçemize gelecek, bayramda misafir edeceğimiz bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Amasra bayrama hazır. Onları burada misafir etmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.

Vali Arslan daha sonra ilçedeki temizlik çalışmalarında görev alan personellerle bir araya gelerek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı gibi önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan Amasra’da 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde otel ve pansiyonlardaki doluluk oranının yüzde 90’ları aştığı bildirildi. Amasra Kalesi, Cenavo Şatosu, Şapel, Kemere Köprüsü, Fatih Camii, Direkli Kaya, Bedesten gibi birçok tarihi yapının yer aldığı ilçeyi bayram tatili boyunca konaklamalı ve günü birlikçilerle birlikte 500 bin turistin ziyaret etmesi bekleniyor.