Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su ile eşi Zeliha Su, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim alan Akademi Lise öğrencileriyle iftar yemeğinde buluştu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Uyanış Gençlik mottosuyla eğitimlerine ve sosyal-kültürel çalışmalarına devam eden Akademi Lise öğrencileri için Bağlar ilçesindeki bir düğün salonunda iftar programı düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program seslendirilen ilahi ezgilerle devam etti. Programda bin 200 öğrenci, 400 eğitmen ve öğrenci aileleriyle bir araya gelen Vali Su, öğrencilerle ve aileleriyle muhabbet etti.

Uyanış Gençlik ailesini çok önemsediğini ve kendisinin de çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Su, “Bu akşam Ramazan-ı şerifin bereketini Büyükşehir Belediyemizin Akademi Liselerinde üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimizle paylaştık. Onlar bizim kıymetlimiz, her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ramazanımız ve muhabbetimiz bereketli olsun” dedi.