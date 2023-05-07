Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Bismil ilçesindeki çalışmaları inceleyerek, muhtarlarla değerlendirme toplantısına katıldı.

Vali Ali İhsan Su, Bismil ilçe ziyaretinde ilk önce Sarılar Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan köprüyü denetledi.

Vali Ali İhsan Su, ardından Sanayi Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü yol çalışmalarını inceledi.

Bismil ilçe Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşma yapan Vali Su, yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri anlattı, daha sonra muhtarların görüş ve önerileri dinledi.

Kent merkezinde yürütülen çalışmalarla ilgili muhtarlara bilgi veren Vali Su, "Bismil ilçesinde 250 milyon liraya mal olan Atıksu Arıtma Tesisi’ni tamamladık. Geçen sezon 200 kilometre birinci kat, 75 kilometre ikinci kat, 52 bin 500 metrekare kilitli parke taşı yaptık. Yatılı kız Kur’an kursunu tamamladık. Yarı olimpik yüzme havuzu, Bismil Millet Bahçesi, Aziz Sancar Bilgievi ve Kadın Kültür Merkezi’ni tamamlayarak hizmete sunduk. Katı atık aktarma istasyonu ve bin kişilik kapalı spor salonu çalışmalarında sona geldik” dedi.

Vali Su’ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Bismil Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve kurum müdürleri eşlik etti.