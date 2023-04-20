Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesinin 2023’te 200 bin fıstık, 12 bin ceviz ağacının aşılama kampanyasını başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır’ın fıstık, badem ve ceviz üretiminde Türkiye’nin en güçlü illerinden biri olması için çalışmalarına devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, ’Destek Bizden Üretmek Sizden’ mottosuyla hazırladığı proje ile 2023 yılında kırsal ilçelerde 200 bin ağaca fıstık aşısı, ceviz ağaçlarına 12 bin kalem aşısı yapacak. Vali Ali İhsan Su’nun katılımıyla Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesinde 2023 yılı aşılama çalışmaları başladı.

Vali Su, burada yaptığı açıklamada, her alanda olduğu gibi tarım sektöründe de vatandaşlara destek vermeye devam ettiklerini söyledi. Su, ceviz aşısı konusunda vatandaşa önemli bir destek sunduklarını belirterek, “İlimizdeki yoz cevizlerin daha kaliteli aşılanarak, daha verimi yüksek ceviz fidanlarının elde edilmesi için çalışmalarımız sürdürüyoruz. 2021 yılında 10 bin, 2022 yılında 12 bin ceviz aşısını gerçekleştirdik bu yıl da yine 12 bin ceviz aşısını gerçekleştiriyoruz ve toplamda 34 bin yoz cevize kaliteli ceviz aşılayarak ilimizde özellikle ceviz yetiştiriciliği konusunda önemli bir potansiyel elde etmiş oluyoruz. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli, bol kazançlar diliyorum” dedi.

Vali Su’ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Abdullah Çifti ve ilgili birim amirleri eşlik etti.