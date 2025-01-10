Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova ile Hakkari-Van arasında yapımı süren Yeni Köprü Tüneli’nin her iki tüpünde çalışmaların bitmesiyle araç geçişlerine açıldığını belirterek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yüksekova-Van kara yolunda bulunan Yeni Köprü Tüneli’ni yerinde inceleyen Hakkari Valisi Ali Çelik, Karayolları Van Bölge Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı. İncelemelerden sonra gazetecilere konuşan Hakkari Valisi Ali Çelik, “Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ve yüklenici firmanın yoğun gayretleriyle çalışmalar planlanan tarihten önce tamamlandı. Çift yönlü olarak trafiğe açılan yaklaşık 4 kilometrelik tünel, bölgedeki ulaşım sorunlarını büyük ölçüde çözecek. Heyelanlı bölge artık tünelin dışında kalıyor. Daha güvenli ve hızlı bir ulaşım aksı oluşturuldu. İnşallah bu hizmet hemşehrilerimiz için hayırlı olur” dedi.

Tünelin giriş ve çıkışlarında yapılan düzenlemelere uyulmasının önemine de dikkat çeken Vali Çelik, hız limitleri ve trafik işaretlerine riayet edilmesi gerektiğini vurguladı. Çelik, “Tünellerde hız limiti 70 kilometredir. Bu kurala uyulması, trafik güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Köy bağlantı yollarında da değişiklikler yapıldı. Bu yeni düzenlemelere adaptasyon sağlanıncaya kadar daha dikkatli olunmasını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tünelin resmi açılışının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nın katılımıyla gerçekleştirileceğini ifade eden Çelik, emeği geçen herkese teşekkür ederek, “İnşallah bu hizmet Yüksekova, Hakkâri ve ülkemiz için hayırlı olur” diye konuştu.