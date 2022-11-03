Kütahya Valisi Ali Çelik, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı’nda gençlerle bir araya geldi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı’nda gençlerle bir araya geldi.

Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni ve ülkücü gençlerden çalışmalar hakkında bilgi alan Çelik, burada Ülkü Ocakları’na mensup gençlerle sohbet ederek eğitim hayatlarında ve Ülkü Ocaklarındaki çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette Kütahya Valisi Ali Çelik’e Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç ve MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy eşlik etti.

Ziyaret hakkında konuşan Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, “Kütahya Valimiz Ali Çelik’e bugün Ocağımıza gerçekleştirdiği ziyaretlerden dolayı teşekkür ediyoruz.Valimiz, ülkücü kardeşlerimizle gayet samimi bir ortamda sohbet ederken,hayat tecrübelerini aktardı. Sayın valimize ziyaretleri ve emekleri için şükran duyuyoruz.Ülkü Ocakları Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin emrinde devletimizin her anında yanında oldu. Bugün de devletimizin ilimizdeki en büyük temsilcisinin Ocağımızı şereflendirmesi, gençlerimizi bilgilendirmesi memnuniyet verdi. Valimize tekrar teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.