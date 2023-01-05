Kütahya’da, fiziksel engeli sebebiyle okula ara vermek zorunda kalan üniversite öğrencisi Gülay Körükcü’ye, Vali Ali Çelik’in talimatıyla üniversiteye ulaşımı için özel araç tahsis edildi. Devletin sahip çıktığı Gülay, eğitimine kaldığı yerden devam edecek.

Kütahya’da, fiziksel engeli sebebiyle okula ara vermek zorunda kalan üniversite öğrencisi Gülay Körükcü’ye, Vali Ali Çelik’in talimatıyla üniversiteye ulaşımı için özel araç tahsis edildi. Devletin sahip çıktığı Gülay, eğitimine kaldığı yerden devam edecek.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sosyoloji bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Gülay Körükcü, fiziksel engeli sebebiyle okula babası tarafından götürülüp getiriliyordu. Babasının vefat etmesinin ardından okula gidemeyen Gülay, eğitimine devam edebilmek için çareyi Vali Ali Çelik’e ulaşmakta buldu.

Durumu öğrenir öğrenmez Gülay ve annesi Tefide Körükcü’yü yaşadıkları evde ziyaret ederek soruna el atan Vali Ali Çelik, Gülay’ın üniversiteye ulaşımı için araç tahsis edildiğini söyledi. Vali Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce yürütülecek sürecin bizzat takipçisi olacağını kaydetti.

Fiziksel engelli annesiyle birlikte yaşayan Gülay, babasının ölümüyle birlikte içine düştüğü çaresizliğe Vali Ali Çelik’in çözüm ürettiğini belirterek ilgi ve desteği için teşekkür etti.