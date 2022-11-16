Simav’ın hemşehrisi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek teşekkür eden Vali Ali Çelik, “Niyet hayır, akıbet hayır düşüncesiyle çok güzel hizmetler yapıyorsunuz. Rabbim, hep birlikte Simav’ımıza, Kütahya’mıza hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” diye konuştu.(EFE-)

Gediz Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi’ne kayak evi

Gediz Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi’ne kayak evi

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