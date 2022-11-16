Kütahya Valisi Ali Çelik, Ege Bölgesi’nin kış turizminde marka haline gelen Muratdağı Termal ve Turizm Merkezi’nde yapılan yatırımları yerinde inceledi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Ege Bölgesi’nin kış turizminde marka haline gelen Muratdağı Termal ve Turizm Merkezi’nde yapılan yatırımları yerinde inceledi.

İncelemelerde Vali Çelik’e; Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ve Belediye Meclis üyesi Mehmet Demirtaş eşlik etti.

Modern Kayak Evi inşaatı ve Gediz Belediyesi girişimleri ile Zafer Kalkınma Ajansı destekli olarak turizm merkezinde bulunan Koca Hamam ve Hacı Dânâ Hamamlarının tadilat çalışmalarını inceleyen Vali Çelik ve beraberindekiler, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Ali Çelik, “Murat Dağı’nı yıl boyu cazibe merkezi haline getirecek projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen, katkı sunan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve Gediz Belediyemize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Kaplıca, mesire, kayak, doğa, yamaç paraşütü, fotoğraf çekimleri, bitki örtüsü, spor ve kros yarışmaları ile 12 ay cazibe merkezi haline gelen Muratdağı Termal ve Turizm Merkezindeki tesislerin kalitesinin ve sayısının artarak vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar ile turizm merkezimize değer kazandıracak olan projelerimiz en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır” dedi.