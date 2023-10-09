Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Tarihi Meydan Medrese’nin girişinde bulunan kitabeleri inceledi.

Vali Ali Çelik ve beraberindeki heyet, Biçer Mahallesi’nde bulunan ve şehrin önemli tarihi eserlerinden olan Meydan Medresesi’ni ziyaret etti. Yapılan restorasyonlar hakkında Dr. Yaşar Kaplan’dan bilgiler alan Vali Çelik, medresenin girişinde bulunan kitabeleri inceledi. 9 ayda 7 bin 900 ziyaretçi alan Meydan Medresesi’ni gezen Vali Çelik, Hakkari ulamasının yazdığı eserlerin yer aldığı Kent Arşivini de inceleyerek, kültürel değerlerimizi korumanın ve onlara sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Vali Çelik, daha sonra 1998 yılında Hakkâri’de başlatılan yüzey araştırması sırasında tespit edilen Zeynel Bey Medresesini de ziyaret etti. Yapılması planlanan projeler hakkında Mimar Nurcan Adıyaman’dan bilgiler alan Vali Çelik, medresenin yapısını inceledi.