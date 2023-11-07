Hakkari Valisi ve Belediye Bakan Vekili Ali Çelik, İl Özel İdaresi Müdürlüğünde incelemelerde bulunarak, "Sizlerin daha verimli ve rahat çalışması için elimizden geleni yapacağız’’ dedi.

Hakkari’de devam eden kamu yatırımlarında incelemelerde bulunan Vali Çelik, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İl Özel İdaresi Müdürlüğüne giderek çalışmaları yerinde inceleyen Vali Çelik, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Buğra Karadağ ile birlikte buradaki çalışmaları yerinde incelediler.

Vali Çelik, birim müdürlerinden il özel idaresi bünyesinde bulunan iş toplam 160 aracın mevcut durumu ile çalışmayan araçların sorunları ve yapım maliyetleri hakkında bilgiler aldı. İl Özel İdare Müdürlüğünde bulunan atölye kısmını inceleyen Vali Çelik, işçiler ile görüşüp ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek, “Sizlerin daha verimli ve rahat çalışması için elimizden geleni yapacağız’’ dedi.

Vali Çelik, yaptığı incelemeler sonunda İl Özel İdaresi Müdürlüğü personellerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.