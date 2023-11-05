Hakkari’ye atandığı günden beri halkın ayağına giden Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik’in hafta sonu durağı Keklinpınar, Medrese ve Bağlar mahalleleri oldu.

İl merkezi, ilçe, belde, köy ve mezralarda ziyaretlerde bulunan, akabinde makamında binlerce kişiyi ağırlayan ve ağırlamaya devam eden Vali Ali Çelik, kendin değişik mahallelerindeki ziyaretlerini sürdürüyor. Hafta sonu dinlemeyen Vali Çelik, AK Parti İl Başkanı Av. Zeydin Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ile birlikte Keklikpınar Mahallesi’ne giderek vatandaşlar ile görüşüp mahallenin sorunlarını yerinde dinledi.

Vali Çelik, Keklikpınar Mahallesi Bayram Çallı Caddesi’nde bulunan, heyelan sonucu çöken ve cumartesi günü yapımına başlanan duvarın yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Müteahhit İmran Ronay Azizoğlu’ndan hafriyat çalışmalarının devam ettiği ve pazartesi günü duvarın örülme işlemine başlanacağı bilgisini alan Vali Çelik, çalışmaların bir an önce tamamlanması için talimat verdi.

Vali Çelik, Keklikpınar Mahallesi’ndeki vatandaşların 600 metrelik doğal gaz hattı talepleri üzerine bölgede incelemelerde bulunarak, ilgili kişiden bilgi aldı. Ek 600 metre talebin mevsim şartlarının el vermesi halinde 2023 yılında tamamlanacağı, aksi halde 2024 yılı yatırım programında değerlendirileceği bilgisini alan Vali Çelik, mevcut çalışmanın bir an önce tamamlanması için talimat verdi.

İncelemeler esnasında Nahide Öner isimli engelli vatandaşın engelli yatağına ihtiyacı olduğunu bildirmesi üzerine Vali Çelik; İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara’yı arayarak, vatandaşın engelli yatağı ihtiyacının bir an önce karşılanması yönünde talimat verdi. Bayram Çallı Caddesi’nde Hasan Sever’in daveti üzerine evine misafir olan Vali Çelik, vatandaşın ve mahalle sakinlerinin aile sağlığı merkezi, ulaşım, asfalt gibi sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm yolları üzerine istişarelerde bulundu. Vali Çelik, kurumların işbirliği içerisinde devletin imkanları ölçüsünde el birliğiyle sorunların üstesinden gelerek talepleri yerine getireceğini söyledi.

Vali Ali Çelik, beraberindeki heyet ile Medrese Mahallesi’ne geçerek vatandaşların taleplerini ve mahallenin sorunlarını yerinde inceledi. Mahalle sakinleri ve Medrese Mahalle Muhtarı Cabbar Aydın; Vali Çelik’e mahallelerinde bulunan imar yolu ve doğal gaz sorununu dile getirdi. Vali Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek’e mahallenin imar yolu sorunun çözülmesi yönünde talimat verdi. CBS Uzmanı Nihat Akdoğan’a ise imar yolu sorunun çözümüyle doğal gaz sorununun yatırım planına alınmasını söyledi.

Bağlar Mahallesi’nde tandır ekmeği pişiren kadınları da ziyaret eden Vali Çelik, kadınların ikram ettiği lavaş ekmeğini yedi. Vali Çelik, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Eğer tadını bilirseniz ekmeği paylaşmak ekmekten daha lezzetlidir. Paylaştıkça azalıyor acılar, paylaştıkça artıyor sevinçler" ifadelerini kullandı.