Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Kızılay görevlileri ile bir araya gelerek, aşevi yapılması için elinden gelen desteği vereceğini söyledi.

Kızılay Haftası nedeniyle Kızılay Hakkari İl Başkanı Recep Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Karadeniz ve Kadın Kolları Başkanı Nahide Cindioğlu, Vali Ali Çelik’i makamında ziyaret etti. Kızılay görevlileri, Hakkari’de yaptıkları etkinlikler hakkında bilgiler vererek, 350’ye yakın gençlik ve kadın kolları gönüllüsü olduğunu söylediler.

‘Sensiz Olmaz’ projesi ve Hakkari’de yapmayı planladıkları aşevi hakkında bilgiler veren Kızılay görevlileri, "Katkılarınız bizim için önemli. Sizin yaptıklarınız bizi güçlü kılıyor. Sizsiz olmaz” dediler.

Kızılay görevlileri ile bir süre sohbet eden Vali Çelik, Hakkari’ye aşevi yapılması için elinden gelen desteği vereceğini söyledi.