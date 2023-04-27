Aizanoi Antik Kenti’nin doğal güzelliklerini ve tarihi değerlerini keşfetmeyi kolaylaştıracak elektrikli araçları inceleyen Kütahya Valisi Ali Çelik, direksiyona geçerek beraberindeki heyete antik kenti gezdirdi. Vali Çelik, restorasyonu tamamlanan konaklarda da incelemelerde bulundu.

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan, dünyanın ilk borsası, en iyi korunmuş Zeus Tapınağı ve benzeri olmayan tiyatro-stadyum kompleksine ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti’nin tarihi ve kültürel zenginlikleri Kütahya Valisi Ali Çelik’in önderliğinde ilgili kurum ve kuruluşların destekleriyle turizm için fırsata dönüştürülüyor.

Aizanoi Antik Kenti’nin korunarak geleceğe aktarılması ve turizmde adını duyurması için hayata geçirilen projeleri ve antik kentteki son gelişmeleri yerinde görmek için Çavdarhisar’a giden Vali Ali Çelik incelemelerine restorasyonu tamamlanan tarihi Roma köprüsüyle başladı.

“Demonte köprü yapılarak tarihi köprü korumaya alındı”

Tarihi köprünün restorasyonu hakkında bilgiler veren Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık, restorasyonun ardından demonte köprü yapılarak tarihi Roma köprüsünün korumaya alındığını söyledi. Işık, demonte köprü sayesinde insan ayak izinin azaltıldığı tarihi köprüde Zeus Tapınağı’na ulaşım bağlantısının da koparılmadığını sözlerine ekledi.

“Rıhtım duvarı ve Penkalas Çayı kazısı bu yıl tamamlanıyor”

Tarihi köprüdeki incelemelerinin ardından Penkalas Çayı kazı çalışmaları ve rıhtım duvarı restorasyonu hakkında Çavdarhisar Kaymakamı Metin Korkmaz ile Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun’ndan bilgiler alan Vali Çelik, çalışmaları yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Aizanoi Antik Kenti’nin tanıtımı için hayata geçirilen bir diğer önemli projenin elektrikli araçlar olduğunu söyleyen Vali Çelik, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından destek almaya hak kazanan “Aizanoi Alternatif Turizm Destinasyonu” projesi çerçevesinde alınan elektrikli araçları inceledi.

14 kişilik elektrikli aracın direksiyonuna geçen Vali Çelik, beraberindeki heyete antik kenti gezdirdi. Vali Çelik, tarihi dokuya uygun doğal taş yerleştirme çalışmalarının 3 ay içerisinde tamamlanmasının ardından elektrikli araçların faaliyete geçeceğini ifade etti. Elektrikli araçların tarihe, doğaya ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde daha temiz bir keşif imkanı sunacağını belirten Vali Çelik, gezilerin daha konforlu ve kolay hale geleceğini söyledi.

“Tarihi konaklar restorasyonla yeniden hayat buldu”

Vali Çelik incelemelerine restorasyonu tamamlanarak günümüze ve geleceğe kazandırılan tarihi konaklarla devam etti. Vali Çelik’in önerisi, Zafer Kalkınma Ajansı destekleriyle hayata geçirilen proje çerçevesinde Cumhuriyetin ilk yıllarında inşa edilen ve yok olmak üzere olan tarihi konaklar restorasyonla hem yeniden hayat buldu hem de her birine fonksiyon tanımlandı.

“Her konağa fonksiyon tanımlandı”

Zeus Tapınağı karşısında yer alan ve antik kentin en dikkat çekici alanlarından biri olacağı düşünülen tarihi konakların her birine bir fonksiyon tanımlandı. Haziran ayında faaliyete geçmesi planlanan konaklar, yöresel ürün pazarı, kazı deneyimleme evi, çini-seramik, hediyelik eşya tasarım, tekstil atölyesi ve antik kafe olarak hizmet verecek. Ziyaretçilerin antik kenti gezerken dinlenebileceği ve alışveriş yapabileceği konaklar, ilçe halkının gelirine de katkı sunacak.

“Tarih, Aizanoi Antik Kenti’nde yaşıyor”

Aizanoi Antik Kenti’nin tarih tutkunları ve turistlerin uğrak yeri olması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü dile getiren Vali Çelik, “Bir zamanların bu güçlü Roma şehrinde bugün de tarihle iç içe, büyüleyici güzelliklerin içinde yaşam devam ediyor. Tarihi zenginlikleriyle turizm potansiyeli açısından oldukça önemli bir hazineye sahibiz. Tüm gaye ve çabamız da bu potansiyeli verimli ve etkin kullanarak eşsiz hazinemizi daha çok insanla buluşturmak. Hayata geçirilen son projelerle birlikte inşallah Aizanoi Antik Kenti tarih tutkunları ve turistlerin uğrak yeri olacak. Hem Çavdarhisar hem Kütahya kazanacak” dedi.