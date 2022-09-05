Vali Ali Çelik, selde zarar gören köyleri ziyaret etti, selden etkilenen vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Köylerde doğaya uygun yaşam alanları oluşturulacağını belirten Vali Çelik, Kütahya İl Afet Eylem Planı çerçevesinde hazırlanan uygulamamızı hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz” dedi.

Vali Ali Çelik, selde zarar gören köyleri ziyaret etti, selden etkilenen vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Köylerde doğaya uygun yaşam alanları oluşturulacağını belirten Vali Çelik, Kütahya İl Afet Eylem Planı çerçevesinde hazırlanan uygulamamızı hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz” dedi.

Meydana gelen sel felaketlerinde can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Vali Ali Çelik, “AFAD Kütahya, İl Özel İdaremiz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve DSİ yetkililerimizle ilk andan itibaren vatandaşlarımızın yanında olduk. Hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarına başladığımız köylerimizin zararlarının tamamını çok kısa sürede gidereceğiz” dedi.

Yaşanan sel afetlerinden herkesin ders çıkarması ve sorumluluğunu artırması gerektiğinin altını çizen Vali Çelik, “Yüzyıllarca derelerin geçiş alanları olan alanlardan vatandaşlarımız uzak durmalı, dere yatağına yerleşim yeri yapılmaması gerektiğini içselleştirmeli. Bizler de hızla dere yataklarının kendi kapasitelerine uygun olarak akış düzenini sağlayacak şekilde ıslahını sağlamalıyız. Yaşamın zarar görmeden devam etmesi için doğaya uygun yaşam alanları kurma konusunda irademizi güçlendirmeliyiz. Bu anlamda Kütahya İl Afet Eylem Planı çerçevesinde hazırlanan uygulamamızı hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Umarım kısa sürede bu düzensizliklerden oluşacak risklerden şehrimizi, köylerimizi kurtarırız” diye konuştu.

İncelemelerinin ardından vatandaşlarla görüşüp sorun ve taleplerini dinleyen Vali Çelik, “Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afet ve kazalardan korusun” ifadelerini kullandı.