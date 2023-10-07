Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentin değişik mahallelerinde yaşanan sorunlar ve yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Ali Çelik, mahallelerde yaşanan sorunları ve yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve beraberindeki heyet ile birlikte Yeni Mahallede incelemelerde bulundu. Yeni Mahalle Akanlar Mevkiinde vatandaşlar ile bir araya gelen Vali Çelik, sorun ve taleplerini yerinde dinledi. Yol, doğalgaz ve imar sorunu hakkında yapılan projeler ve çalışmalar ile ilgili bilgiler alan Vali Çelik, vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında devletin imkanları dahilinde elinden geleni yapacağını söyledi. Yeni Mahalle Akanlar Mevkii akabinde Atışlar Semtindeki yol sorununu yerinde inceleyerek vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Çelik, yol sorunun çözümü noktasında gerekenin bir an önce yapılması için yetkililere talimat verdi. Hazret-i Ebubekir Camisinin beton merdiven ihtiyacının olduğunun bildirilmesi üzerine camiye giden Vali Çelik, sorunu yerinde inceleyerek beton merdiven ihtiyacının giderilmesi için mühendislerin bir an önce gerekli çalışmaları yapmasını istedi. Caminin altında bulunan toprak yola asfalt çalışması yapılması için ilgili birimlere talimat verdi. Camii içerisinde bulunan Kuran kursunu da ziyaret eden Vali Çelik, kurs öğrencileri ile sohbet etti. Öğrencilerin azim ve öğrenme çabalarını takdirle karşıladığını söyleyen Vali Çelik, eğitim yolunda başarılarının daim olmasını diledi.