Kütahya Valisi Ali Çelik, ’Yeni Bir Hayat Yeni Bir Nefes Derneği tarafından düzenlenen ’Gençlerle el ele-başarı hikayeleri’ programına konuk oldu. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Salonu’nda yaklaşık 400 lise öğrencisiyle bir araya gelen ve gençlere hayata ve geleceğe dair önemli tavsiyelerde bulunan Vali Ali Çelik’e bir de sürpriz yapıldı. Kütahya Sağlık Meslek Lisesindeki fotoğrafıyla başlayan, Kütahya’daki halkla iç içe fotoğraflarının yer aldığı ve Kütahyalıların sevgi mesajlarının yer aldığı sürpriz video Vali Ali Çelik’i duygulandırdı. Videonun ardından konuşmak üzere sahneye çıkan Vali Çelik, emeği geçenlere ve tüm Kütahya’ya teşekkür etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, ’Yeni Bir Hayat Yeni Bir Nefes Derneği tarafından düzenlenen ’Gençlerle el ele-başarı hikayeleri’ programına konuk oldu. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Salonu’nda yaklaşık 400 lise öğrencisiyle bir araya gelen ve gençlere hayata ve geleceğe dair önemli tavsiyelerde bulunan Vali Ali Çelik’e bir de sürpriz yapıldı. Kütahya Sağlık Meslek Lisesindeki fotoğrafıyla başlayan, Kütahya’daki halkla iç içe fotoğraflarının yer aldığı ve Kütahyalıların sevgi mesajlarının yer aldığı sürpriz video Vali Ali Çelik’i duygulandırdı. Videonun ardından konuşmak üzere sahneye çıkan Vali Çelik, emeği geçenlere ve tüm Kütahya’ya teşekkür etti.

Vali Ali Çelik, “İşin kahramanı ve oyuncusu sizsiniz. Yapmak istediklerinizi iyi belirleyin, nereye gitmek istiyorsanız o hayali koruyun. Hayalleriniz ve inancınız olmazsa başkalarının oyununu izler, onları alkışlarsınız” dedi.

Öğrencilerden kendilerine inanmalarını isteyen Vali Çelik, “Yaşam ve hikâye sizin hikâyeniz. Bazen başkalarının hikâyesini seyredebilir, orada iyi bir seyirci olabilirsiniz ama işin asıl oyuncusu kendiniz olduğunu fark eder ve bu hayatı kendiniz için yaşamaya başlarsanız izlenmesi gereken hikâyeyi siz yazabilirsiniz. Bunun için de kendinizi sevmeniz, yapmanız gerekenlerinin farkına varmanız gerekiyor” diye konuştu.

"Kendinizi asla küçümsemeyin"

Hayallerini ve inançlarını koruyarak hedefledikleri yolda yürümelerini gerektiğinin altını çizen Vali Çelik, “İşin kahramanı ve oyuncusu sizsiniz. Yapmak istediklerinizi iyi belirleyin, nereye gitmek istiyorsanız o hayali koruyun. Hayalleriniz ve inancınız olmazsa başkalarının oyununu izler, onları alkışlarsınız. Hepinizin gözünde o enerjiyi ve yapabilirliği görüyorum. Kendinizi asla küçümsemeyin. Zorluklar, eksikler, yetersiz olduğunu düşündüğünüz birçok konu vardır, ama şikâyet etmeyin, çünkü hayat her gün yeniden başlıyor” şeklinde konuştu.

Vali Çelik, program sonrası öğrencilerle öz çekim yaptı.

Yeni Bir Hayat Yeni Bir Nefes Derneği Başkanı Süleyman Yiğit, yoğun ilgi sebebiyle öğrencelere teşekkür etti ve Vali Çelik’e teşekkür plaketi sundu.

Başkan Yiğit, "Dernek olarak Kütahya valimizi öğrencilerimizle bir araya getirmenin sevincini yaşadık. Gençler her zaman bizim umudumuz, geleceğimiz teminatı. Derneğimiz madde bağışlığıyla mücadele, kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.