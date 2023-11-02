Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 3 ayrı mahallede incelemelerde bulunarak, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde ilgili birimlere talimat verdi.

Vali Çelik, hafta içi ve hafta sonları mesai gözetmeksizin ilçe, belde, köy, mezra ve merkezde yapılan çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Vali Ali Çelik, beraberindeki heyetle, Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Yerleşkesindeki asfalt yol çalışmalarını yerinde inceledi. Asfalt yol çalışmalarının son durumu hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek’ten bilgi alan Vali Çelik, yol çalışmalarının bir an önce bitirilerek öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde talimat verdi.

Vali Ali Çelik ve beraberindeki heyet, daha sonra Keklikpınar Mahallesi Bayram Çalı Caddesi üzerinde çöken duvarı yerinde inceledi. Vatandaşların doğal gaz talebi ile istek ve ihtiyaçlarını da dinleyen Vali Çelik, çöken duvarın bir an önce yapılması ve vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde ilgili birimlere talimat verdi.