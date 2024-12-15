Uşak Valisi Naci Aktaş, Özel Sporcular Yüzme branşında dereceye giren Uşaklı sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanlığınca Antalya’da gerçekleştirilen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonasında dereceye giren Uşaklı sporcular Fadime Yürük, Gökhan Savran, Eymen Özdemir, Bilge Kağan Yılgın, Hüseyin Salih Akgün, Ömer Arık ve Mehmet Fatih Karahan için tebrik mesajı yayımladı.

Vali Aktaş, yayımlamış olduğu mesajda; “Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanlığınca Antalya’da gerçekleştirilen "Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonasında" dereceye giren ilimiz sporcularını ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.