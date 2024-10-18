Uşak Valisi Naci Aktaş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Uşak Valisi Naci Aktaş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Muhtarların devletin vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaş nezdindeki ilk kapısı olduğunu vurgulayan Vali Aktaş, “Geçmişten günümüze yenilenerek aktarılmış, köklü geçmişiyle demokrasinin ilk halkasını oluşturan, vatandaşın çaldığı ilk kapı olan muhtarlarımız; yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Muhtarlık görevi, sadece bir devlet görevi değil aynı zamanda gönüllülük esasıyla yürütülen kutsal bir vazifedir. Muhtarlarımız, zaman mefhumu gözetmeksizin devletimizin sahadaki eli, gözü ve sesi olarak seçilmiş oldukları mahallerinde, köylerinde kimin bir şeye ihtiyacı var, kim darda en iyi bilen çalışma arkadaşlarımızdır. Devletimizin vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaş nezdindeki ilk kapısı olan muhtarlarımız, yaptıkları fedakâr çalışmalarla her türlü takdiri hak etmektedir. Yerel yönetimlerin en önemli temsilcileri olarak yerine getirdikleri bu önemli görevde devletimiz, sunduğu tüm imkanlarla bu önemli vazifenin icrasında muhtarlarımızın destekçisidir. Bizlerin kapısı da kıymetli muhtarlarımıza her zaman açıktır.” dedi.

Kurumlar arasında önemli köprü olduğunu vurgulayan ve muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayan Vali Aktaş, “Vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarımızca yürütülen hizmetlerden yararlanabilmesi için kurumlarımız arasında önemli bir köprü vazifesi gören, başta ilimizde görev yapan muhtarlarımız olmak üzere tüm muhtarlarımızın “19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum.” ifadelerini kullandı.