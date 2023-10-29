Çanakkale Valisi Vali İlhami Aktaş, Cumhuriyetin 100. yılında cumhuriyetle yaşıt Akçapınar köyünde ikamet eden 1923 doğumlu Hanife Karaman’ı evinde ziyaret etti.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’in de bulunduğu ziyarette Vali İlhami Aktaş, Hanife Karaman ile yakından ilgilenerek bir süre görüşüp sohbet etti. Hanife Karaman’ın ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Vali İlhami Aktaş, sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmesi temennisinde bulunarak, çiçek verdi. Cumhuriyet ile aynı yaşta olan 1923 doğumlu vatandaşımız Hanife Karaman, Vali İlhami Aktaş’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.