Uşak Valisi Naci Aktaş, yapımı devam eden Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı güzergahında incelemelerde bulundu.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak sınırları içeresinde yapımı devam eden Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı güzergahında incelemelerde ve değerlendirmelerde bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Öte yandan Yüksek Hızlı Tren hattı güzergahı Ankara-İzmir arası tamamıyla bittiğinde mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecek olup, Ankara-İzmir arası 14 saat olan seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya düşecek.