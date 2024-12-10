Uşak Valisi Naci Aktaş, Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme toplantısında, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konuları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında il genelindeki güvenlik değerlendirme verilerini vatandaşlar ile paylaştı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile birlikte Uşak’taki kentteki güvenlik konuları hakkında bilgi aktaran Vali Aktaş, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konularına değindi.

146 aranan şahıs yakalandı

2024 yılının Kasım ayında toplam bin 232 olay meydana geldi. Bu olaylarda aydınlatma oranı yüzde 88,5 oldu. Vali Aktaş, gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında toplamda 555 bin 716 şahıs sorgulanırken, 28 bin 973 araç kontrol edildi. Bir önceki yıla göre sorgu yapılan şahıs sayısı yüzde 134,1 artış gösterdi. Bu çalışmalar neticesinde 146 aranan şahsın yakalandığını belirtti. Yakalanan şahıslardan 0 ile 5 yıl arası kesinleşmiş cezası olanların sayısı 125 şahıs olurken, 5 ile 10 yıl arası 13 şahıs ve 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahsın olduğu belirtti.

Kadına şiddetle mücadele

Vali Ergün, toplamda 117 olayda 70 koruyucu tedbir ve 166 önleyici tedbir uygulanarak 3 kişiye ise elektronik kelepçe takılmıştır. Öte yandan KADES uygulamasını bugüne kadar toplamda 17 bin 469 kişi tarafından kullanım sağlanırken, 2024 yılı içeresinde 5 bin 579 kişi indirildiği açıklandı.

Göçmen kaçakçılığı

Vali Aktaş, 2024 Kasım ayı içeresinde Göçmen Kaçakçılığına yönelik 11 operasyon gerçekleştirildiğini, operasyonlar çerçevesinde 31 düzensiz göçmen yakalanarak gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiğini açıkladı.

Okul çevreleri ile servis araçları denetimi

Vali Aktaş, Kasım ayı içeresinde Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi hakkında bilgilere vererek, toplamda 554 ekip ve bin 583 personel ile 840 okul çevresi, 630 umumu açık alan, 377 okul servisi ve 9 bin 952 şahıs sorgulandığını belirtti.

Vali Aktaş sözlerine emniyet ve jandarma ekiplerinin trafik uygulamalarına önem verdiğini belirterek; “Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimizle her noktada trafik denetimi yapıyoruz. Hem görünürde hem görünmeyenle. Vatandaşlarımız yoğun bir trafik denetimi yapıldığını bilsinler. Şuradan kırmızıdan geçiyorum nasıl olsa kimse görmüyor diye bir algıda olmasınlar. Öncelikle kendi canlarına zarar. Bizim derdimiz ceza yazmak değil. Öncelikle vatandaşımızın önce can sonra da mal güvenliğini sağlamak. Bunu sağlamak içinde tabiki de denetimler yapıyoruz. Bizler hiç kimseye ceza yazdık diye övünmüyoruz veya mutlu olmuyoruz. Denetimlerimizi ne kadar yüksek, ceza sayımız ne kadar düşük olursa biz o kadar mutlu oluyoruz. Çünkü sürücülerimiz trafik kurallarına uyuyor anlamına gelir” dedi.

Öte yandan Vali Aktaş, yılbaşına yönelik vatandaşların huzur ve güvenliği için yılbaşı tedbirlerin alındığı dile getirdi.