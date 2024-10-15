Uşak Valisi Naci Aktaş, İl Kültür Turizm Müdürlüğünü ziyaret ederek, turizm hizmetleri hakkında yerinde bilgi aldı.

Ziyareti sırasında, Vali Aktaş’ı İl Kültür Turizm Müdürü Sabri Ceylan ve yöneticileri ile çalışanları karşıladı. Ziyaret esnasında, Vali Aktaş’a, il genelinde turizm hizmetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Öte yandan Uşak Valiliği resmi sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda ise, “Blaundos Antik Kenti, Clandras Su Kemeri, Karun Hazineleri, Ulubey Kanyonu ve Cam Teras ve Taşyaran Vadisi Her köşesinde tarihi, kültürel ve doğallıkları barındıran İlkler Şehri Uşak keşfedilmek için değerli konukları bekliyor.” ifadelerine yer verildi.