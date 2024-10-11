Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek il genelinde sunulan sağlık hizmetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Ziyareti sırasında, Vali Aktaş’ı İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Hasan Mollahüseyinoğlu ve sağlık müdürlüğü yöneticileri ile çalışanları karşıladı.Ziyaret esnasında, Vali Aktaş’a, il genelinde sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, hastanelerdeki son gelişmeler ve sağlık personelinin çalışmalarıyla ilgili ayrıntılı sunum yapıldı. Aktaş, özellikle pandemi süreci sonrasında sağlık hizmetlerinin aksatılmadan sürdürüldüğünü görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Hasan Mollahüseyinoğlu ise Uşak’ta sağlık hizmetlerinin daha da iyileştirilmesi için yapılan projeler ve yeni yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Mollahüseyinoğlu, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için teknolojik altyapının güçlendirildiğini ve personel sayısının artırılması için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Vali Aktaş, ziyareti sırasında sağlık personelinin gayretlerini takdir ederek, Uşak’taki sağlık hizmetlerinin daha da ileriye taşınması için devlet olarak gereken desteğin sağlanacağını söyledi. Ayrıca, sağlık çalışanlarının fedakarlıklarına değinerek, bu zor görevi başarıyla yerine getirdikleri için teşekkür etti.