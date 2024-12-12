Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş, Uşak Üniversitesi Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından başlatılan ‘Üniversite-Şehir Buluşmaları Projesi’ çerçevesinde düzenlenen kariyer söyleşisinde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programa Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kenan Taş, Prof. Dr. Lütfi Özav ile Prof. Dr. Osman Birgin, Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Doğan Hatun, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri ve akademisyenler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi olarak alanında başarılı ve deneyimli kişileri öğrencilerle bir araya getiren etkinlikler düzenlediklerini ve bugün de Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş’ı misafir etmekten dolayı mutlu oldukların belirtti. Prof. Dr. Savaş, Konak’ta Hasbihal ve Üniversite-Şehir Buluşmaları adlı programlar kapsamında Uşak’ın ve bölgenin bilgi ve tecrübeleriyle öne çıkmış kişilerini öğrencilerle buluşturduklarını aktararak, ‘‘Kıymetli öğrencilerimize yeni vizyonlar katmak için düzenlediğimiz bu tür etkinlikler, gençlerimizin akademik, mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor. ‘Üniversite - Şehir Buluşmaları’ kapsamında düzenlenen kariyer söyleşisinde bugün aramızda şehrimizin Valisi Dr. Naci Aktaş konuğumuz. Kendilerine katılımlarından ve vereceği değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

Gençlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek konuşmasına başlayan Vali Dr. Naci Aktaş, öğrencilere kendi öz geçmişini, kariyer yolculuğunu anlatarak gelecek planlarına dair tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Vali Dr. Aktaş, gençlerin merak ettikleri konularda bilgilendirici açıklamalarda bulundu.

‘’Hedefleriniz doğrultusunda planlı ve düzenli çalışın.’’

Mesleğinin neler gerektirdiğini, aldığı eğitimleri ve deneyimlerini aktaran Vali Dr. Aktaş, gençlere hedefleri doğrultusunda planlı ve düzenli çalışmalarını söyledi. Vali Naci Aktaş; “Aklınızı kullanın. Aklınızı başkalarına emanet etmeyin. Okuyun, sorgulayın ve medeniyetimizi bilin. Bizler çok köklü bir devlet geleneğine sahip bir milletin torunlarıyız. Kendinize güvenin, bizler sizlere güveniyoruz.” dedi.

Vali Aktaş, gençlere vakitleri varken kendilerini geliştirmelerini; bir dil, bir enstrüman çalmayı öğrenmelerini ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti. Program, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın Vali Dr. Naci Aktaş’a teşekkür plaketi vermesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.