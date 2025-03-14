Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarını ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayram’larını kutladı.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarını ve hastanede tedavisi devam eden hastaları ziyaret etti. Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayram’larını kutlayan Vali Aktaş, hastalara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Uşak Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda; "İnsan kıymetini çok iyi bilen, bir canı kurtarmayı tüm insanlığı kurtarmaya eşdeğer gören ve gece gündüz demeden izleme hizmeti veren değerli sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Vali Aktaş sağlık çalışanlarına karanfil hediye ederken hasta çocuklara ise oyuncak hediye etti.