Uşak Valisi Naci Aktaş, Ulubey ilçesinde bir dizi ziyaretler ve incelemelerde bulundu.

İlçe ziyaretleri kapsamında Ulubey ilçesine giden Vali Naci Aktaş, ilk olarak Belediye Başkanı Veli Koçlu’ya iade-i ziyarette bulunarak yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı, daha sonra köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu, muhtarların taleplerini aldı.

Toplantının ardından 15 Temmuz Anadolu Lisesine geçen Vali Aktaş, öğrencilerle gelecek planlamaları üzerine sohbet etti.

Daha sonra inşası tamamlanan İlçe Halk Kütüphanesi ve spor salonunda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Vali Aktaş, ardından Uşak Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksek Okulunu ziyaret ederek Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet Kumaş’tan eğitim faaliyetlerine yönelik bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti.

Vali Aktaş, okul ziyareti sonrası 2002 yılında Konya’nın Kulu ilçesinde vatani görevini yapmaktayken şehit olan Piyade Er Ahmet Uysal’ın ailesini ve Kıbrıs Gazisi Sami Çoban ve ailesini ziyaret etti.

Son olarak Ulubey Devlet Hastanesine geçen Vali Aktaş, hastane binasında incelemelerde bulunarak sağlık çalışanlarına işlerinde kolaylıklar diledi.

Ziyaretleri sırasında Vali Aktaş’a İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan keleş ve diğer yetkililer eşlik etti.