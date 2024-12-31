Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, bu akşam sahada görev yapacak güvenlik güçleriyle bir araya gelerek, yeni yıllarını kutladı. Ayrıca Vali Aktaş, yapılan denetimlere de katılarak, sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yılbaşı akşamı huzuru ve güvenliğini devam ettirmek, can ve mal emniyeti ile vatandaşların sağlığını korumak için görev başında olan güvenlik güçlerin ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt ile birlikte Alikahya Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı’nı ziyaret eden Vali İlhami Aktaş, askeri manga ile karşılandı. Vali Aktaş, otoyol jandarması personeliyle sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi ve yeni yıllarını kutladı. Ardından Aktaş, jandarma otoyol trafik komutanlıklarını ziyaret ederek bilgi aldı. Burada Vali Aktaş ve beraberindeki Murat Bozkurt’a jandarma trafik timleri tarafından bilgi aktarımı yapıldı.

Uygulama noktasındaki denetimlere katılan Vali Aktaş, sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşların yeni yıllarını kutlayan Vali İlhami Aktaş, çocuklara da hediye verdi. Son olarak Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Tünel İşletme Merkezini de ziyaret eden Vali Aktaş, yapılan faaliyet ve işleyişlere ilişkin bilgi alarak çalışanlara kolaylıklar diledi.