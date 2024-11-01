Uşak Valisi Naci Aktaş, Halit Ziya Uşaklıgil Ortaokulu ve Mehmet Emin Hoşgör Ortaokulunu ziyaret etti.

Uşak Valisi Naci Aktaş, okul ziyaretleri kapsamında Halit Ziya Uşaklıgil Ortaokulu ve Mehmet Emin Hoşgör Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

İlk olarak Halit Ziya Uşaklıgil Ortaokulunu ziyaret eden Vali Aktaş, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra öğretmenler ile bir araya gelen Vali Aktaş, okulun tarihi yapısıyla ve eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili bilgi alarak öğretmenlerle sohbet etti. Ardından Mehmet Emin Hoşgör Ortaokuluna geçen Vali Aktaş, 6. ve 8. sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek öğrencilere kitap dağıttı, öğrencilerin LGS sınavına yönelik çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Aktaş, Okul Müdürü Zeynep Öztürk Uğur’dan eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı, öğretmenlerle sohbet etti. Eğitimde hayırseverlerin desteğinin önemine değinen Vali Aktaş, okulun yapımındaki desteklerinden dolayı iş insanı Selami Hoşgör ve ilimizde eğitime katkıda bulunan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Öte yandan ziyaretleri sırasında Naci Aktaş’ı, Vali Yardımcısı Önder Can ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel eşlik etti.