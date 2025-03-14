Uşak Valisi Naci Aktaş, KYK öğrenci yurdunda kalan öğrencilerle sahurda bir araya geldi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Mehmet Hacım Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerle sahurda bir araya geldi. Yurt yemekhanesinde gerçekleştirilen sahur programında öğrencilerle sohbet eden Vali Aktaş, misafirperverliklerinden dolayı öğrencilere teşekkür ederek derslerinde ve sınavlarında başarılar diledi.

Vali Aktaş’a ziyareti sırasında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacı Tevfik Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel eşlik etti.