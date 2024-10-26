Uşak Valisi Naci Aktaş, KYK yurtlarında kalan öğrencilerle bir araya geldi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Uşak Merkez Erkek Öğrenci Yurdu ile Mehmet Hacım Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle bir araya geldi.

İlk olarak Uşak Merkez Erkek Öğrenci Yurdunu ziyaret eden Vali Aktaş, akşam yemeğini öğrencilerle birlikte yedikten sonra öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra Mehmet Hacım Erkek Öğrenci Yurduna geçen Vali Aktaş, burada da öğrencilerle sohbet ederek sorularını yanıtladı ve taleplerini dinledi. Vali Aktaş, tüm öğrencilere başarı dolu bir eğitim hayatı diledi.

Öte yandan ziyareti sırasında Vali Aktaş’a Vali Yardımcısı Önder Can, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacı Tevfik Özdemir eşlik etti.