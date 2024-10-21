Uşak Valisi Naci Aktaş, merkez ilçe köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Merkez ilçe köy ve mahalle muhtarlarıyla Özmerkez İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda bir araya geldi.

Toplantıda konuşma yapan Vali Dr. Naci Aktaş, “Sizin göreviniz, sadece bir devlet görevi değil aynı zamanda gönüllülük esasıyla yürütülen kutsal bir vazifedir. Sizler zaman mefhumu gözetmeksizin devletimizin sahadaki eli, gözü ve sesisiniz. Mahallenizde, köyünüzde kimin bir şeye ihtiyacı var ise, kim darda ise en iyi bilen sizlersiniz. Yerel yönetimlerin en önemli temsilcileri olarak yerine getirdiğiniz bu önemli görevde devletimiz sizleri her daim desteklemektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde muhtarlarımız için yapılan iyileştirmeler de devletimizin sizlere verdiği önemin bir göstergesidir.” İfadeleriyle muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine vurgu yaparak tüm muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutladı.

Toplantıya Vali Aktaş’ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Reyhan Aydın, Vali Yardımcısı Dr. Olgun Öner, İl Genel Meclisi Başkanı Kadir Uslu, ilgili birim müdürleri ve muhtarlar katıldı.