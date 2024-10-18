Uşak Valisi Naci Aktaş, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını incelemeye yönelik ziyaretlerine devam etti.

Uşak Valisi Naci Aktaş, görevine başladığını günden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını incelemeye yönelik ziyaretlerine devam etti. Vali Aktaş; Ticaret İl Müdürlüğünü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü, KOSGEB Müdürlüğünü ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü ziyaret ederek kurumların çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret edilen kurumlarda İl Müdürleri tarafından kurumlar teşkilat yapısı, personel ve kurum bünyesindeki müdürlüklerin durumu, kurumların mali yapısı, devam eden faaliyet ve yatırımlar ile bunların hizmetlere göre dağılımı hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.