Uşak Valisi Naci Aktaş, Karahallı ilçesinde bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak Belediye Başkanı Ramazan Karakaya’ya iade-i ziyarette bulunan Vali Aktaş, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra ilçe esnafını ziyaret ederek esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Daha sonra Kaymakamlık toplantı salonunda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Aktaş, Muhtarlığın Devlet-Millet bütünleşmesindeki önemine dikkat çekti ve muhtarlara çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Toplantının ardından Vali Aktaş, eşi Nagihan Aktaş Hanımefendi ile birlikte 2014 yılında Şırnak’ta şehit olan Piyade Er Emin Daşçı’nın Kavaklı köyünde yaşayan ailesini ve Kıbrıs Gazisi Muslu Can’ı ve ailesini ziyaret etti.

Vali Aktaş, ziyaretin akabinde Karahallı Anadolu Lisesi ve Veyis Turan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti, öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi.

Okul ziyareti sonrası Karahallı Devlet Hastanesine geçen Vali Aktaş, hastane binasında incelemelerde bulunarak sağlık çalışanlarına işlerinde kolaylıklar diledi.

Akabinde Karahallı Devlet Hastanesine diyaliz sistemi ile katkıda bulunan hayırsever Özkan Atak’ı ziyaret ederek teşekkürlerini ileten Vali Aktaş, son olarak Karahallı Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Arda Gül Dokuma Fabrikasını ziyaret ederek OSB’de yürütülen çalışmalar ve ilçenin sanayi potansiyeli hakkında bilgi aldı.

Ziyaretleri sırasında Vali Aktaş’a İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan keleş ve diğer yetkililer eşlik etti.