Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde bulunan İnkaya Mağarası kazı çalışmalarını yerinde incelendi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde bulunan İnkaya Mağarası kazı çalışmalarını yerinde incelendi.

Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde bulunan, Türkiye’de halen devam eden 6 mağara kazısından birisi olan ve Batı Anadolu’da bilinen ilk ve tek Paleolitik Dönem mağarası olan İnkaya Mağarası kazı çalışmaları Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından yerinde incelendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle kazının belgesel çekimini gerçekleştiren yapımcılar Sacit Altun ve Çetin Özdemir’in de bulunduğu incelemelerde Vali Aktaş’a, Kazı başkanı Prof. Dr. İsmail Özer tarafından sunum yapıldı. Prof Özer, İnkaya Mağarası kazılarında Orta Paleolitik Dönemde (250 bin -50 bin yıl) bölgedeki çakmaktaşı ve sıcak su kaynakları nedeniyle yoğun bir insan yerleşiminin varlığının ortaya çıkarıldığı, şu ana kadar 20 bin civarında yontma taş alet ve parçası elde edildiği ve kazının bilimsel bulguları sayesinde Paleolitik Dönemde Anadolu ile Balkanlar arasındaki insan göçlerine de ışık tutacağı bilgilerini verdi. İnkaya Mağarası kazı çalışmalarının hem bölge hem de ülke turizmi açısından oldukça önemli olduğunu belirten Vali Aktaş, Kazı başkanı Prof. Dr. İsmail Özer ve ekibine kazı çalışmalarında başarılar diledi.